09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan net KKTC mesajı

Son dakika haberine göre; , "Ülkemizin 'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, "Biz Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan net KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." diye konuştu.

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