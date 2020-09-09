Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan net KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." diye konuştu.

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