Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan net KKTC mesajı
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." diye konuştu.
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