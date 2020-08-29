KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Fransa'nın adaya uçak konuşlandırması...

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan A Haber'e yayınlanan Diplomasi programında Doğu Akdeniz'de ve adada yaşananları değerlendirdi. Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum kesimine uçak konuşlandırması hakkında, “Bu bölgede gerginliği artıracaktır. Fransa burada mevcudiyet kazanmaya çalışıyor. Yaptıkları anlaşmalara aykırı” açıklamasını yaptı. Türkiye ile gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Kudret Özersay, “Sorun yaşayacağımızı sanmıyorum” ifadelerine yer verdi. Özersay ayrıca Kapalı Maraş ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı ve bölgede ne gibi çalışmaların yapıldığına dair son bilgileri paylaştı. Özersay “Sene sonunda Kapalı Maraş kademeli olarak açılacak” dedi. Öte taraftan da Özersay, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı saldırgan tutumunu sert bir dille eleştirdi.