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Ayasofya kararına temyiz iddiası yalan çıktı

Danıştay’ın Ayasofya’nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı. Başkanı iddiayı yalanladı. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Ayasofya kararına temyiz iddiası yalan çıktı

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

Bu kararın ardından Başkan , Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı hemen imzalamıştı.

Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı. Bazı basın organlarında yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.

Başkanı iddiayı yalanladı. Kıratlı Twitter hesabından şunları yazdı:

1- Bazı basın yayın organlarında, statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

NELER OLDU?

ODA TV, TELE1, Halk TV ve Birgün gibi CHP'ye yakın ve ülke düşmanı gazetelerde yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.

CHP'nin en büyük yalan sitelerinden biri olan Halk TV ise önce yalanı haberleştirdi sonra da 'Peki bunu neden yaptı?' diye sordu

FETÖ beslemesi TELE1 Ayasofya için basılan paranın görüntüsünü paylaşarak, "Ayasofya'yı bir yandan temyiz edip bir yandan para bastılar" diyerek hükümeti suçladı.

MİT mensubunu ifşa ettiği için kapatılan ancak her defasında kendisine kaçak bir site açan ODA TV, "Saray'dan kafa karıştıran Ayasofya hamlesi" yazdı.

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