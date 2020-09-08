08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Nijerya'da sel felaketi: 24 kişi öldü

Nijerya'da sel felaketi: 24 kişi öldü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde devam eden neden olduğu sellerde 24 kişi yaşamını yitirdi. () Babura, 50'den fazla evin hasar görmesiyle yüzlerce kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
ABONE OL
Nijerya'da sel felaketi: 24 kişi öldü

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Alhaji Yusuf Sani Babura, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin 27 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Babura, felakette 24 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişiden haber alınamadığını aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Babura, sel nedeniyle 50'den fazla evin hasar görmesiyle yüzlerce kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Babura, hükümetin selzedeler için geçici kamplar kurduğunu, ilaç ve gıda gibi insani yardım gönderdiğini de aktardı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA