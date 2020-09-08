Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ediyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayan öğrenciler ile velileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kademeli olarak 21 Eylül'de okulların açılacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim dönemi ile ilglili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar hangi sınıflara açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana, ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde devam ettirildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin kademeli olarak hangi sınıflara başlayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.