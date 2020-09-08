MEB 2020: Okullar hangi sınıflara açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Okullar 21 Eylül'de uzaktan eğitime geçecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin kademeli olarak 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçeceği bildirilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, okullar hangi sınıflara açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ediyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayan öğrenciler ile velileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kademeli olarak 21 Eylül'de okulların açılacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim dönemi ile ilglili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar hangi sınıflara açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana, ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde devam ettirildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin kademeli olarak hangi sınıflara başlayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
"TEKNİK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.
MEB LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ HAK TANIDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmasına rağmen herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden örgün eğitime devam etmek isteyenlerin başvurularının 24-26 Ağustos'ta alındığı, 28 Ağustos'ta ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.
Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin bulunduğu belirtilen yazıda, şu bilgilere yer verildi:
"Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kalan kontenjanlarına, kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanı şeklinde belirtilen öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak."
Yazıda, e-Okul yönetim bilgi sistemininde "yerleştirilemeyen öğrenci listesi"nde yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve yerleştirme işlemlerinde herhangi aksaklığa meydan verilmemesi istendi.