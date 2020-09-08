HDP'nin vaatleri boş çıktı, 11 bin nüfuslu ilçede 6 bin kişi AK Parti'ye üye oldu

Demir, "Ziyaretlerde vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğun üye olmak istediklerini şahitlik ettik. Bu kapsamda birkaç kere toplu üye girişleri gerçekleştirdik. Bu günde onlardan birisini yapıyoruz. Şimdiki üye sayımız 5 bin 876 şimdi 300 kişi daha girişi yapıldı. Ama yıl sonuna kadar Allah'ın izniyle Uludereli vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 10 bini geçecektir. Uludere HDP'nin kalesi değildir. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. PKK terör örgütü ve uzantısı HDP'nin tehditlerle, yıldırmalarla öldüreceğim, vuracağım gibi tehditlerle vatandaşı yıldırmıştı. Pandemi sürecinde kendini dev sanan ülkeler inim inim inlerken Türkiye'mizde sadece 2020 yılında ilçemize 167 milyon Türk lirası yatırımı yapıldı. Hükümet olarak suyu olmayan yaylalara bile su götürüyoruz. 81 ilimizin tüm fertlerine Uludere'den selamlar gönderiyorum" dedi.