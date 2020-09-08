İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Bakan Soylu, ''Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.'' dedi.