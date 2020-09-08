İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Bu geceden itibaren kafe ve restoranlarda canlı müzik olmayacak
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." denildi.
İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Bakan Soylu, ''Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.'' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"MAALESEF BUNA HALA DEVAM EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
"Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için. İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz.
"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.
YASAKLANDI
Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır."