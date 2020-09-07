YÖK son dakika: Üniversiteler açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar sürerken, bir yandan da eğitimlerin nasıl olacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. YÖK tarafından üniversiteler ile ilgili nasıl karar alındı? Üniversiteler açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte cevaplar...
Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin açılacağı tarih duyurulmuştu. Milyonlarca öğrenci yeni dönemin başlayacağı tarihi beklerken, bir yandan da eğitimlerin nasıl olacağını merak ediyor. Son günlerde hibrit eğitim ve online eğitim ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından ilk defa üniversiteye geçiş yapan öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler tarafından eğitim süreci araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte merak edilenler...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Sağlık Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği tavsiye raporunda üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam edilmesini istedi.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın üniversitelere bildirdiği karar:
"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."
UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.
Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.
UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER
Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.