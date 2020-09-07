Grip aşısı koronadan korur mu? Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılır? İşte uzman yorumları...
Grip aşısı koronadan korur mu? Koronavirüs salgını etkisini tüm dünyada sürdürürken önlemler alınmaya devam ediyor. Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip, zature gibi hastalıkların sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada aşının önemine vurguda bulundu. Peki, Grip aşısı koronadan korur mu? Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılır? İşte uzman yorumları...
Grip aşısı koronadan korur mu? Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grip aşısı hastalıklardan korunmak için büyük öneme sahip. Özellikle de 65 yaş üstü vatandaşların, bebeklerin ve kronik hastaların olması gerektiği uzmanlar tarafından duyuruluyor. Peki, Grip aşısı koronadan korur mu? Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılır? İşte uzman yorumları...
GRİP AŞISI VİRÜSTEN KORUR MU? KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?
Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların yeterince korunabilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı grip aşısı önerisinde bulundu. Kış mevsimi yaklaşırken grip enfeksiyonunun bağışıklık seviyesini düşürmesini engellemek amacıyla uygulanması gereken aşının özellikle 65 yaş üstü, bebekler ve kronik hastalarda uygulanması gerekiyor…
GRİP AŞISI NEREDE VE NASIL YAPILIR?
Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.
GRİP AŞISI KORONADAN KORUR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip ve zatürre aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.
Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur." diye konuştu.
Grip aşısının kimlere uygulanacağının genel kriterlerinin bilindiğinin altını çizen Koca, "Bu yıl Kovid'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir, bununla ilgili Bilim Kurulumuz bir çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.