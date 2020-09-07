7 Eylül korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 204 bin 613),Brezilya (4 milyon 137 bin 606),Rusya (1 milyon 25 bin 505),Peru (689 bin 977),Kolombiya (666 bin 521),Güney Afrika (638 bin 517),Meksika (634 bin 23),İspanya (517 bin 133),Arjantin (478 bin 792),Şili (422 bin 510),İran (386 bin 658),İngiltere (347 bin 152),Bangladeş (325 bin 157),Fransa (324 bin 777),Suudi Arabistan (320 bin 688),Pakistan (298 bin 903),Türkiye (279 bin 228),İtalya (276 bin 806),Irak (260 bin 370) ve Almanya (251 bin 724)."