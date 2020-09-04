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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında verildi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.

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FETÖ'NÜN "KADIN YAPILANMASI"NA OPERASYON: 26 GÖZALTI
Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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