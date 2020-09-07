Fransa, Türkiye - Yunanistan savaşı mı istiyor? Prof. Dr. Enis Tulça değerlendirdi

Prof. Dr. Enis Tulça'nın açıklamaları şu şekilde:

Fransa, geleneksel olarak Yunanistan'ın her zaman yanında örneğin; 1975 -1980 arası Yunanistan'ın süratle AB'ye girişi keza 1990'da 1960 antlaşmalarına aykırı olan Rum başvurusu 97'ye kadar Almanya hasıraltı etmişti. 97'de Fransa'nın girişimiyle bu işleme sokuldu ve Rumlar 2004'de AB üyesi oldu. Bu son çerçevede de bu Türkiye'nin jeopolitik çevrelenmesi aşamasında, gayretinde haftalardır konuştuğumuz gibi Fransa askeri boyuta varacak şekilde uçaklarıyla, uçak gemisiyle, gemileriyle birkaç aydır Akdeniz'de Yunanistan lehine boy gösteriyor. Diğer taraftan da siyasete yaklaşımda genelde Türkiye'nin hep karşı tarafında olduğunu bildiğimiz bir ülke. Bu şimdi değil, 2013'lerde de örneğin; Yunan Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanıyla hidrokarbon kaynaklarının ileride çıkarılabilmesi için iş birliği yapacaklarını ilan etmişlerdi. Ve işte son dönemde de geleneksel Fransız tutumu ortada.

Şimdi burada askeri boyuta dönersek, biz Yunanistan'la olan problemlerimizi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve 1976, 1987, 1996 sonuncusu Kardak kriziyle yaşadık ama Yunanistan'ın adaları silahlandırması 1964'de başlamıştır. Hatta ilk 1952'dir, dolayısıyla burada bir maksat var. Maksattaki maksimalist politikaların, belki Türk – Yunan ilişkilerinin iyi olduğu dönemlerde Türkiye'nin pek üzerinde durmadığı ama diğer taraftan Yunan gayet maksatlı, programlı bir şekilde bu adaları silahlandırdığı görülüyor. Özellikle Limni'nin Marmara bölgemiz ve İstanbul hareket planları için merkez olduğunu biliyoruz. Şimdi de Baf'taki Hava Üssü bu defa Fransızların da katkısıyla gerçekten de Güney Anadolu, Orta Anadolu hatta Ankara'ya kadar bir risk oluşturabilir bu açıdan çok önemli.