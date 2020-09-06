Evlat nöbeti tutan baba: HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacağım

"GÖZLERİ VAR GÖRMÜYORLAR"

Baba Mehmet Laçin, "HDP'liler, PKK'lılar her fırsatta Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'de Kürtlerin yaşam hakkının elinden alındığını, insan hakları ihlallerinin olduğu yalanlarını söylüyorlar. Oysaki HDP'liler kendi çocuklarını Avrupa'da kolejlerde okuturken çoğunluğu Kürt olan bizim çocuklarımızı daha oyun çağında kaçırıp dağa gönderiyor. Bunların iki yüzünü tek tek anlatacağım" dedi. Baba Laçin şöyle devam etti: HDP denilen partinin kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. 'Bizim PKK ile bir ilgimiz yok' diyorlar, PKK dağdan gelip çocuklarımızı götürmüyor. HDP çocuklarımızı kaçırıp onlara teslim ediyor. HDP yönettiği PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışıyor. Van'da bir PKK'lı terörist, HDP'li milletvekilinin arabasında yakalanmadı mı? Gözaltına alındığında '3 aydır bu milletvekilinin evindeydim' demedi mi?" (Sırrıberk Arslan/Sabah)