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Evlat nöbeti tutan baba: HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacağım

’nın elindeki kızı için ’de “evlat nöbeti” tutan baba , kızının  aracılığıyla nasıl dağa kaçırıldığını ’nda anlatmak için başvuruda bulundu. , “HDP’nin PKK’nın şehir kolu olduğunu anlatacağım.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Evlat nöbeti tutan baba: HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacağım

'nın elinde olan kızına kavuşabilmek adına 'de İl Başkanlığı önünde eylemini sürdüren ve kızını dağa kaçırdıkları gerekçesiyle HDP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan baba (64) 'nda konuşma yapmak için 'na resmen müracaat etti.

Anne ve babasının boşanmasının ardından 'de dayısının yanında kalmaya başlayan Gamze Laçin 2011 yılında lise son sınıf öğrencisiyken HDP aracılığıyla 18 yaşında iken dağa gönderildi. Yıllardır PKK'nın elindekini kızını kurtarmaya çalışan , kızının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu başta ve Kocaeli HDP il başkanları olmak üzere HDP yöneticileri hakkında 19 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu. Babanın yaptığı suç duyurusunun terör örgütü PKK, Gamze'nin videosunu yayınlayıp "Baba davadan vazgeç" şeklinde açıklama yaptırtmıştı.

AP'DE KONUŞMAK İSTİYOR

Kızını yıllar sonra ilk kez o videoda gören baba Laçin, kızını terör örgütünün elinden geri almak için başlattığı mücadeleden vazgeçmiyor. Baba Laçin, Avrupa Parlamentosu'na katılıp konuşma yapmak için Dışişleri Bakanlığı'na müracaat etti.

"GÖZLERİ VAR GÖRMÜYORLAR"

Baba Mehmet Laçin, "HDP'liler, PKK'lılar her fırsatta Avrupa Parlamentosu'na gidip 'de Kürtlerin yaşam hakkının elinden alındığını, insan hakları ihlallerinin olduğu yalanlarını söylüyorlar. Oysaki HDP'liler kendi çocuklarını Avrupa'da kolejlerde okuturken çoğunluğu Kürt olan bizim çocuklarımızı daha oyun çağında kaçırıp dağa gönderiyor. Bunların iki yüzünü tek tek anlatacağım" dedi. Baba Laçin şöyle devam etti: HDP denilen partinin kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. 'Bizim PKK ile bir ilgimiz yok' diyorlar, PKK dağdan gelip çocuklarımızı götürmüyor. HDP çocuklarımızı kaçırıp onlara teslim ediyor. HDP yönettiği PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışıyor. 'da bir PKK'lı terörist, HDP'li milletvekilinin arabasında yakalanmadı mı? Gözaltına alındığında '3 aydır bu milletvekilinin evindeydim' demedi mi?" (Sırrıberk Arslan/Sabah)

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