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Son dakika: Askeri hareketlilik! Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor

... Türk Silahlı Kuvvetli, sınırına tank sevk etmeye başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Askeri hareketlilik! Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor

sınırındaki 'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek istikametine doğru yola çıktı.

Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Son dakika: Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor TANKLAR SURİYE SINIRINDAN YUNANİSTAN SINIRINA KAYDIRILIYOR

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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