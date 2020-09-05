Son dakika: Askeri hareketlilik! Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
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Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı.
Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.
Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.