05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kolları ve ayakları olmayan İdlibli Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!

Kolları ve ayakları olmayan İdlibli Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!

Herkesin dikkatini çeken 14 aylık Muhammed bebek, tedavi için ’a getirildi. İlk muayenesi gerçekleştirilen Muhammed bebeğe ve bacak takılabileceği tespit edildi. Muhammed bebek, dün gece itibariyle tedavisinin devamı için ’ya gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2020
ABONE OL
Kolları ve ayakları olmayan İdlibli Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek Hatay'da tedavi altına alındı.

Kolları ve ayakları olmayan İdlibli Muhammed Bebek Hatayda tedavi altına alındı | Video KOLLARI VE AYAKLARI OLMAYAN İDLİBLİ MUHAMMED BEBEK HATAY'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI | VİDEO

PROTEZ KOL VE BACAK TAKILACAK
Muhammed bebeğe uzun bir tedavi sonrasında protez kol ve bacak takılacak. Muhammed bebeğin tedavisi bununla sınırlı kalmayacak.

Doktorların görüşlerine göre Muhammed'e gerekli tüm tedaviler uygulanacak.

Dünyanın konuştuğu Muhammed bebek! Tedavi için Türkiyeye getirildi DÜNYANIN KONUŞTUĞU MUHAMMED BEBEK! TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA