Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı
Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak. Aile hekimleri hakkında alınan ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.
"3 BİN TL'Yİ GEÇMEMEK ÜZERE..."
"1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL'yi geçmemek üzere, COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir."