Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı

Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

"3 BİN TL'Yİ GEÇMEMEK ÜZERE..."

"1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL'yi geçmemek üzere, COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir."