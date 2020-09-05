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Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak. Aile hekimleri hakkında alınan ek ödeme kararı 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı

Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

"3 BİN TL'Yİ GEÇMEMEK ÜZERE..."

"1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL'yi geçmemek üzere, COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir."

Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı AİLE HEKİMLERİ İÇİN KORONAVİRÜS KAPSAMINDA EK ÖDEME KARARI

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