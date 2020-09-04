Muharrem İnce'den ihraç açıklaması: Korkmuyorum

"BENİM KAYGILARIM VE KORKULARIM YOK"

Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında bir parti üyesi Merkez Disiplin Kurulu'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan başvuru sonrası başlayan ihraç tartışmaları için, "Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok" demişti. İstanbul Havalimanı'nda konuşan Muharrem İnce hakkındaki ihraç tartışmaları için, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve bir korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey 'ya memleket yanarken memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkan vekilliğine, milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil" diye konuştu.