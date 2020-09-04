04 Eylül 2020, Cuma
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Muharrem İnce'den ihraç açıklaması: Korkmuyorum

'tan ''ni başlatacak olan sabah erken saatlerde Sivas'a gitmek üzere 'na geldi. Muharrem İnce ihraç tartışmaları için, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. " dedi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Muharrem İnce'den ihraç açıklaması: Korkmuyorum

'li , 'tan başlayacak '' için, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak" diye konuştu.

"BENİM KAYGILARIM VE KORKULARIM YOK"

'da CHP'li Muharrem İnce hakkında bir parti üyesi Merkez 'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı , yapılan başvuru sonrası başlayan ihraç tartışmaları için, "Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok" demişti. 'nda konuşan Muharrem İnce hakkındaki ihraç tartışmaları için, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve bir korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey 'ya memleket yanarken memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkan vekilliğine, milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil" diye konuştu.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: İTİRAZI OLMAMASINA TEŞEKKÜR EDERİM

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Hareketi ile ilgili 'itirazımız yok' değerlendirmesi için, "İtirazı olmamasına teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

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