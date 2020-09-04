Dolandırıcıların koronavirüs tuzağı! Bu mesajları sakın açmayın

DEFALARCA MESAJ GELDİ

Hackerların gönderdiği mesajlarla mağdur olan onlarca vatandaş adliyelerin yolunu tuttu. Dolandırıcıların mağdur ettiği isimlerden biri de 48 yaşındaki kuyumcu M.H. oldu. Dolandırıcılara 14 bin 200 lira para kaptıran M.H. adliyeye giderek şikayetçi oldu. M.H. başından geçen olayları şöyle anlattı: "Geçen hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın isminin yazdığı mesaj bana defalarca geldi. Pazartesi günü de gelmeye devam etti. Yaptığım işten dolayı telefon sürekli elimizde oluyor. Bu mesaj geldiğinde bir anlık dalgınlığıma geldi. Linke tıkladım, birden bir sayfa açıldı. Sürekli yardımı almak için 'ileri' tuşu geliyordu. Ekrandan da çıkamadım. Birkaç defa 'ileri' tuşuna tıkladım. Sonra telefonumda bir gariplik olmaya başladı. Telefon yavaşladı. Şüphelendim ama telefonumu ele geçirdikleri aklıma gelmedi. O gün birkaç defa telefon bankacılığına girdim. Ekranda ben farklı bir işlem yaparken önüme kredi kartımın görüntüleri geliyordu. Ama saniyeler içinde oluyordu. Sonra geri eski haline dönüyordu. Sanırım bu sırada hackerlar benim kredi kartı bilgilerimi aldılar."