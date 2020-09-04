Meteoroloji son dakika: Havalar ne zaman serinleyecek? 2020 İstanbul'da havalar ne zaman soğuyacak?

Son dakika... Havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar rüzgarlı hava etkili oldu. Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayına girmemiz ile birlikte havaların ne zaman soğuyacağı araştırılmaya başlandı. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yayımladı. Peki, havalar ne zaman serinleyecek? 2020 İstanbul'da havalar ne zaman soğuyacak? İşte son gelişmeler...

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Eylül ayının gelmesi ile birlikte havaların ne zaman soğuyacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.