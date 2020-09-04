AK Parti'den Türk gazetecileri hedef gösteren Yunan'a sert tepki: Tam bir barbarlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur." dedi.