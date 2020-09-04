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Mardin'den güzel kare! Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha terör örgütü 'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada anne, 'da evlatları için oturma eylemi yapanlara selam gönderdi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Mardin'den güzel kare! Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Terör örgütü / içerisinde faaliyet gösteren V.B, Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçarak 'ın ilçesi yakınlarındaki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü V.B, anne ve babasıyla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı.

V.B'nin annesi, 'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere selam göndererek, "6 yıldan sonra evladıma kavuştum. İnşallah herkes evladına kavuşur. Bunu istiyoruz Allah'ımızdan. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Baba da "Yüce Rabb'im inşallah bu işe son verir. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.


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