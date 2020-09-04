Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 İOKBS sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
Bursluluk sınavına hazırlıklar tamamlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına başvuru yapan öğrenciler ve velileri sınav saatini beklemeye başladılar. MEB tarafından bursluluk sınavının süresi açıklandı. 5 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 İOKBS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak? 2020 bursluluk sınavına saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavına uzun süredir hazırlanan öğrenciler, sınav saatini beklemeye başladı. İOKBS adıyla gerçekleştirilecek bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Peki, bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 İOKBS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV SÜRESİ...
2020 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, 12.00'de sona erecek.
Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenci T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerleri görüntülenebilecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI...
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
5, 6 ve 7'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilgiler
|25
8. Sınıf:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
|25
Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.):
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
|25
|4
|Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.