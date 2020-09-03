Külliye'de kritik toplantı! Başkan Erdoğan AİHM Başkanı ile hangi konuları görüştü?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.

İşte A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın canlı yayında aktardığı bilgiler:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara'dan sonra İstanbul'da da temasları olacak.

AİHM Başkanı Spano'nun sabah saatlerinden beri yoğun bir programı vardı. Adalet Akademisinde ders vererek başladı programa. Sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

AİHM Başkanı 18 Mayıs 2020 yılında göreve geldi. Henüz çok yeni göreve geliş tarihi olarak da... Ama özellikle Türkiye ile ilişkiler noktasına oldukça önem verdiğini kendisi ifade etmişti. Bu görüşmede özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye arasındaki iş birliğinin artırılması, yine uluslararası hukuk başlıkları ve insan hakları başlıklarının da yine bu görüşmede ele alındığını söyleyebiliriz."

BAKAN GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile görüştü.

Adalet Bakanı Gül'ün Spano ile görüşmesinde AİHM Hakimi Saadet Yüksel ve Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu. Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Spano'nun ziyaretiyle ilk kez bir AİHM Başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş oldu.