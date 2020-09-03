İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

"ALLAH RIZASI İÇİN DIŞARI ÇIKMAYIN. BAŞKA NE SÖYLEYEBİLİRİM"

Vatandaşlardan isteğini dile getiren Vali Yerlikaya, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarı çıkıyorsa şunu söylemek istiyorum; 'Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin?' Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık" dedi.