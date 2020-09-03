EBA canlı derse katıl: 3 Eylül EBA ders programı ve saatleri! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA canlı ders nasıl girilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim süreci başladı. TRT EBA TV, EBA ve canlı dersler ile yapılacak uzaktan eğitim sürecinde ders programı merak ediliyor. EBA'nın resmi internet adresi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise ders programları paylaşıldı. ğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği canlı ders uygulaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA ders programı ve saatleri nasıl? İşte cevaplar...

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.

EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde: