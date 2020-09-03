EBA canlı derse katıl: 3 Eylül EBA ders programı ve saatleri! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA canlı ders nasıl girilir? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim ile başladı. Canlı ders uygulamasına katılmak isteyen öğrenciler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan EBA üzerinden 18 Eylül'e kadar sürecek uzaktan eğitimin ders programı paylaşıldı. Öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı canlı ders sistemi ile ilgili detayları yazımızda derledik Peki, EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA ders programı ve saatleri nasıl? İşte ayrıntılar...
EBA canlı ders nasıl girilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim süreci başladı. TRT EBA TV, EBA ve canlı dersler ile yapılacak uzaktan eğitim sürecinde ders programı merak ediliyor. EBA'nın resmi internet adresi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise ders programları paylaşıldı. ğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği canlı ders uygulaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA ders programı ve saatleri nasıl? İşte cevaplar...
EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?
Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:
EBA TV DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden sınıf, ders saati ve ders tekrar saati paylaşıldı.
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.