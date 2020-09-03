Binali Yıldırım'ın eşi kaç yaşında? Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binali Yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı. Peki, Binali Yıldırım'ın eşi kaç yaşında? Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım 1954, yılında doğdu. Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi.

İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.