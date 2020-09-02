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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonda görüştü

Savunma Bakanı 'un, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonda görüştü

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Panayotopulos ile Parly'nin telefonla görüştüğü ve görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İki ülkenin savunma iş birliğine odaklandığı aktarılan açıklamada, "Yunanistan ve Fransa'nın uluslararası hukuka olan bağlılıklarını dile getirdikleri ve hedeflerinin ortak girişimlerle geniş bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek olduğu" savunuldu.

İki bakanın ayrıca savunma ve silahlanmaya ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.

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