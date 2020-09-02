Mağduru oynuyordu gerçek ortaya çıktı! Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli tutuklandı

ÜNLÜ MANKEN İLE GECE EĞLENCESİNDEYDİ

İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atay'a saldırdıkları belirlenen 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Bu şüphelilerden biri gözaltına alınırken Atay'ın saldırı gecesi yanında bulunan kişinin de ünlü manken Pınar Güsar olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.