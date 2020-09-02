ALES sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM 2020 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2020 ALES sınavı 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava yaklaşık 300 bine yakın aday katıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, sonuçlar 2020 Eylül ayı içerisinde açıklanacak. Peki, 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.