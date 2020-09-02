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Dışişleri Bakanlığı'ndan Die Welt Gazetesi ve Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Gazetesi'nde konusunda Türkiye ile ilgili yapılan habere tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bugün Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.'' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Die Welt Gazetesi ve Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Die Welt'te Türkiye hakkında yayınlanan bir habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadelerini kullandı.

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