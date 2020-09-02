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Aksungur İHA 49 saatlik uçuşa imza attı

ve Uzay Sanayii, yüksek faydalı yük kapasiteli  'un uçuşu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Aksungur'un 49 saat havada kalarak 59. test uçuşunu tamamladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Aksungur İHA 49 saatlik uçuşa imza attı

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

49 SAAT HAVADA KALMA BAŞARISI

Buna göre, 59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.

Bu gelişme, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.

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