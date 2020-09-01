Son dakika: Atanan öğretmen listesi açıklandı! 2020 MEB e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları bugün açıklandı. Bakan Ziya Selçuk'ın katılımıyla gerçekleştirilen atama töreninde 19 bin 910 adayın ataması gerçekleştirildi. Peki, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte atanan öğretmen listesi...
Son dakika... 2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama heyecanı yaşayan öğretmen adayları, heyecan içinde sonuçlarını bekliyordu. MEB'in yayınladığı takvime göre, sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. 2020 öğretmen atama sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte atanan öğretmen listesi...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.