01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Giresunlu selzedelere büyük destek! Başkan Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi

Giresunlu selzedelere büyük destek! Başkan Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi

Başkan 'ın katıldığı av sezonu açılışında, 'daki felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılan bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
ABONE OL
Giresunlu selzedelere büyük destek! Başkan Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL'ye bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, "Öyle mi oldu. Ben ne aldığımın farkında değilim" dedi.

Başkan Erdoğan Vira Bismillah diyerek balıkçılık sezonunu açtı BAŞKAN ERDOĞAN "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK BALIKÇILIK SEZONUNU AÇTI

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİNE DESTEK
2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezatı tekrarlamak için Başkan Erdoğan'ın yanına geldi. Bakan Pakdemirli, Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı.

ERDOĞAN'IN DESTEĞİYLE KIYASIYA BİR YARIŞ YAŞANDI
10 bin TL ile başlayan mezatta Başkan Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı. Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu. Başkan Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon dolara alıcı buldu.

"BEN NE ALDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"
1.7 milyon TL'ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, "Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresunda! Böyle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI GİRESUN'DA! BÖYLE KARŞILANDI
Son dakika: Başkan Erdoğandan Vira Bismillah paylaşımı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "VİRA BİSMİLLAH" PAYLAŞIMI
Son dakika: Başkan Erdoğandan Giresunda önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GİRESUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğandan sel felaketinin yaşandığı Giresunda önemli açıklamalar! Esnafa müjdeyi verdi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI GİRESUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! ESNAFA MÜJDEYİ VERDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA