Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Vira Bismillah" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, balıkçılık sezonunun açılışıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.