Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan doğal gaz açıklaması: Bugüne kadar üretilenin 19 katı keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası'nda bugüne kadar Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz miktarının 19 katının keşfedildiğini açıkladı.

"BUGÜNE KADAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ MİKTARININ 19 KATI"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada; geçmişten günümüze Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz rezervinin 16.8 milyar metreküp olduğu, keşfedilen doğal gaz rezervinin ise 320 milyar metreküp olduğu hatırlatılarak; "Sakarya Gaz Sahası, Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz rezervi bugüne kadar Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz miktarının yaklaşık 19 katıdır" denildi.

Açıklamada; Türkiye'de yıllık doğal gaz tüketiminin 46.6 milyar metreküp olduğu hatırlatıldı.



2020 YILINDA DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Sakarya doğal gaz keşfinin, 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu ifade edildi. 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğal gaz rezervinin, 1.9 milyar varil petrol eşdeğerine karşılık geldiği bildirildi.

17 ÜRETİM KUYUSU İLE 1,18 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİLDİ

Karadeniz'de 2004 yılında doğal gaz keşfi yapıldığı öğrenildi. Batı Karadeniz projesinin Akçakoca, Akkaya, Ayazlı ve Doğu Ayazlı sahalarından oluştuğu, 1,22 milyar metreküp üretilebilir doğal gazın bulunduğu sahadan 17 üretim kuyusu ile 1,18 milyar metreküp doğal gaz üretildiği öğrenildi.





TPAO'NUN YERLİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ YÜZDE 46 ARTTI

Son 5 yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yerli petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 46 artarak 53 bin varil/gün petrol eşdeğeri seviyesine yükseldiği öğrenildi.

Söz konusu artışın, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin artırılması, kuyu dibi ısıtıcıları, çatlatma yöntemi, havadan gravite manyetik data toplama, yeni seviyelerden üretim gibi yeni yaklaşım ve tekniklerin uygulanması sonucu gelen yeni keşiflerle sağlandığı ifade edildi.



ERDOĞAN: "BU İLK KUYUDA BULUNAN REZERV, ÇOK DAHA ZENGİN BİR KAYNAĞIN BİR PARÇASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

KENAN KIRAN - SABAH