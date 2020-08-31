Son dakika: Muğlalı kadınlardan CHP’li belediyeye su isyanı: Biz susuz ölüyoruz

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy Karadam'da tarım arazilerinin istimlakı için ihtar kağıtları köylüler gitti. Madenden çıkan kumun verimli tarım arazisine döküleceği iddia edilirken köylüleri ikna edip yıldırmak için köye su verilmediği ileri sürüldü.

Günlerdir susuz kalan köy kadınları kuyu ve çeşme başında CHP'li belediyeye isyan etti. Koronavirüs döneminde temiz kalamadıklarını ifade eden köylü kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ateş püskürdü.

"BELEDİYE HİZMETİ ALAMIYORUZ"

Köylü kadınlar çektikleri videoda, "Rezilliğimizi bütün dünya görsün. Biz banyo yapamıyoruz, bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz, ellerimizi yıkayamıyoruz. Hayvanlarımız susuz. Siyasi oyunlar dönüyor bizim köyde, sırf istimlak olsun diye, biz istimlak istemedik diye suyumuz verilmiyor. Belediye hizmeti alamıyoruz. Biz susuz ölüyoruz.

"OY İSTEME"

Köyümüzde Covid hastası var karantina altında, biz hepimiz korku halinde yaşıyoruz. MUSKİ, Aylin Giray özellikle sana söylüyorum, Daire Başkanı'yım diye hava atmak ile olmuyor bu işler. Osman Gürün sakın oy istemek için arkadaşlarını bize gönderme… Bu köylü çok kızgın, artık size itimat etmiyor, ya bizi silin ya da suyumuzu getirin. Kadınlar su kuyruğu beklemekten kavga ediyoruz. Bizim de bir sabrımız var" sözleriyle isyanlarını dile getirdi.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH