EGM son dakika: 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sonuç tarihi...
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 88. Dönem kapsamında 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. EGM tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ÖGG sonuçları ile ilgili merak edilenler...
88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
88. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
07-09 Eylül 2020 : Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır
11 Eylül 2020 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.