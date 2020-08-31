31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Papa Francis’in 'Doğu Akdeniz' açıklamalarına Türkiye'den yanıt: Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın açıklamalarının ardından 'den de yanıt geldi. İletişim Başkanı , hesabından, "Türkiye olarak, başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Papa Francis’in 'Doğu Akdeniz' açıklamalarına Türkiye'den yanıt: Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin bir değerlendirme de Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan geldi.

Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama yapan Papa, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN PAPA'YA YANIT

Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamalarına Türkiye'den de yanıt geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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