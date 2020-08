Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin bir değerlendirme de Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan geldi.

Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama yapan Papa, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.

TÜRKİYE'DEN PAPA'YA YANIT

Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamalarına Türkiye'den de yanıt geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.



Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.



The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC