Gözler KYK'da! KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başladı. Milyonlarca öğrenci burs kredi ile yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Tercih yapacakları üniversiteye yakın bölgelerdeki KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler yurt başvurularının başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 KYK yurt başvuru tarihi için araştırmalar sürüyor. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da o eylül ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.