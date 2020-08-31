ÖSYM KPSS 2020/10 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere toplam 53 personel alımı için tercih işlemleri başladı. Tercih kılavuzu ile birlikte şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. Alımların teknisyen, mühendis gibi kadrolara yapılacağı bildirildi. KPSS 2020/10 tercih detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları neler? KPSS 2020/10 ile hangi kadrolara alım yapılacak? İşte KPSS 2020/10 tercih kılavuzu...
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için tercih işlemleri 31 Ağustos'ta başladı. KPSS puanıyla yapılacak atamalar ile toplam 53 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları neler? KPSS 2020/10 ile hangi kadrolara alım yapılacak? İşte KPSS 2020/10 tercih kılavuzu ve başvuru şartları...
KPSS 2020/10 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından KPSS 2020/10 tercih kılavuzu erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
KPSS 2020/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini, 31 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile girerek yapabilecek.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NELER?
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1*,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
* Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı hâlde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartların da taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.
a) Sağlık bakımından Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışmasına engel hâli bulunmamak.
b) KPSS'ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türünden en az 50 puan almış olmak.
c) Ortaöğretim mezunları için ilgili okulların bölümlerinden mezun olmak.
2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adaylar, www.osym.gov.trinternet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçe/kuruluşlar ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını taşıdıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları hâlinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacak.