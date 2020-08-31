Bakan Karaismailoğlu'ndan selin vurduğu Dereli'de gece mesaisi! Vatandaşların sorun ve talepleri dinledi
Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenirken, ilçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Karaismailoğlu, ilçede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde, dün gece incelemelerde bulunarak, sabah saatlerinde de yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da denetleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.