31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bakan Karaismailoğlu'ndan selin vurduğu Dereli'de gece mesaisi! Vatandaşların sorun ve talepleri dinledi

'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan ilçesi çamur ve balçıktan temizlenirken, ilçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de sürdü. , Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Bakan Karaismailoğlu'ndan selin vurduğu Dereli'de gece mesaisi! Vatandaşların sorun ve talepleri dinledi

, 'un ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

, ilçede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde, dün gece incelemelerde bulunarak, sabah saatlerinde de yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da denetleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

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