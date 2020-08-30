30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB: Zap bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Son dakika | MSB: Zap bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
ABONE OL
Son dakika | MSB: Zap bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB: Zap bölgesinde 4 PKKlı öldürüldü MSB: ZAP BÖLGESİNDE 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA