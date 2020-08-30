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MSB: Zap bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 30.08.2020 18:22
Güncelleme:30.08.2020 18:45
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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