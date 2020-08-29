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Tutuklanan Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' ve Selma Aydın'ın 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Son dakika haberine göre, Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen içerisinde skandal ifadelerin yer aldığı 'li 'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile 'ın kaleme aldığı '' kitaplarına yönelik 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Alınan karar doğrultusunda her iki kitap da açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Tutuklanan Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' ve Selma Aydın'ın 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

MUZIR VE MÜSTEHCEN TESİR YAPACAK NİTELİKTE
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.




18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE GÖSTERİLEMEYECEK
Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak.

Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER NEDENİYLE TUTUKLANDI
Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

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