Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir."

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