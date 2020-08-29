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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan yaptığı açıklamada, " zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." ifadelerine yer verdi..

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir."

Detaylar gelecek...

Son dakika: Başkan Erdoğandan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

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