Son dakika: Balıkesir'de polis 7 silah ele geçirdi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçeler genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 6 fişek ve 1 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca, Burhaniye İlçesinde, 1 adet ruhsatsız Cz75 marka ateşli silah ve 15 adet fişek, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ve 10 adet fişek ve 1 adet Aral marka kurusıkı tabanca ve Edremit İlçesinde, 1 Adet ruhsatsız tek kırma tabir edilen tüfek, olmak üzere toplam, 2 adet Adet Ruhsatsız silah ve 22 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 Adet pompalı tüfek ve 16 fişek ve 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek ele geçirdi.





