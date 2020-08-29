2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.