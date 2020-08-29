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2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

gemileri peş peşe 'ndan geçerek 'e açıldı. Gemilerin geçişine botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında 'nden 'na peş peşe giriş yaptı.

GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı botu da eşlik etti.

GÜVERTEDE SİLAHLI ASKERLER

Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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