Kamuda yeni dönem! Dönüşümlü çalışacaklar

Esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İllerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek.

GÖRELİ BULUNDUKLARI BÖLGEYİ TER EDEMEYECEKLER

Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar göz önüne alınacak. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev bulundukları bölgeyi terk edemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacaklar.