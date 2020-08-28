Ünal Işık olayı nedir? Ünal Işık kimdir, kaç yaşında? Avukat Ünal Işık kimdir, nereli? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da 19 yaşındaki genç kızın tecavüze uğradığı iddiası gündemin ilk sırasına yerleşiyor. Tepkilere yol açan olayda genç kız tecavüze uğradığını ve intihar edeceğini açıkladı. Ünal Işık isminin gündeme gelmesi sonrasında konuyla ilgili soruşturmalar hız kazandı. Peki, Ünal Işık olayı nedir? Ünal Işık kimdir, kaç yaşında? Avukat Ünal Işık kimdir, nereli, ınstagram hesabı ne? "Kar tanesi.."

ÜNAL IŞIK OLAYI NEDİR?

19 yaşında olduğunu belirten genç kız, Ünal Işık isimli bir avukatın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Genç kız, Işık'ın ailesi ve arkadaşları tarafından tehdit ve tacizlere maruz kaldığını belirtiyor.