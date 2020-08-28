Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapa Bakan Koca, koronavirüs salgını hakkında uyarıda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıkladığı 28 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayıları.
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Çin'den çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 2. aşaması ile bir kez daha Avrupa'yı vurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüs vaka sayısını yeniden arttı. Türkiye ise koronavirüs ile mücadelede alkış toplamaya devam ediyor.
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı Avrupa'daki, çoğu ülkeye göre makul durumda seyrine devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması;