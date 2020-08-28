Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Çin'den çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 2. aşaması ile bir kez daha Avrupa'yı vurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüs vaka sayısını yeniden arttı. Türkiye ise koronavirüs ile mücadelede alkış toplamaya devam ediyor.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı Avrupa'daki, çoğu ülkeye göre makul durumda seyrine devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması;